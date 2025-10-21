Language
    बाइक सवार दंपती को 20 मीटर घसीटता रहा ड्राइवर और लोग मचाते रहे शोर... दोनों की मौत, दिल्ली-कानपुर हाईवे पर हादसा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    मैनपुरी के एक परिवार के साथ अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली-कानपुर हाईवे पर एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मदद की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने में देरी हुई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, लोधा/अलीगढ़। मैनपुरी के गांव बवीना निवासी विक्रम सिंह मंगलवार को अपनी पत्नी निशा बेटा धनराज अपनी बेटी, सहजल के साथ बाइक द्वारा दिल्ली से अपने गांव मैनपुरी के लिए चले थे। अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र के दिल्ली−कानपुर हाईवे स्थित गोंडा पुल के पास पीछे से आई रोडवेज बस ने बाइक को गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए अपनी चपेट में ले लिया। बस ने करीब 20 मीटर तक बाइक को घसीटा।

    बस में महिला के बाल फंस गए जिसमें महिला और उनके पति काफी दूर तक घसीटते गए और उनके बच्चे एक तरफ गिर गए। इस हादसे में पति-पत्नी बुरी तरह बस के नीचे को फंस गए। बेटा व बेटी भी कुचल गए। बस के पीछे चल रहे राहगीरों ने काफी शोर मचाया, मगर बस चालक ने किसी की नहीं सुनी।

    थाना रोरावर क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे स्थित गोंडा पुल के पास की घटना, चीखते रहे राहगीर

    कुछ राहगीर बस के पीछे दौड़े और कुछ राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। राहगीर पति-पत्नी के शव को बचाते हुए करीब आधे घंटे तक यातायात को चलवाते रहे। कुछ राहगीरों ने पीछा करके बस को पकड़ लिया। लेकिन मौके से बस चालक फरार हो गया। लोगों ने बस के कंडक्टर को पकड़ लिया। इस घटना की सूचना के आधा घंटे बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्ट भेजा है। गंभीर घायल दोनों बच्चों को मेडिकल में भर्ती कराया है। बस कब्जे में ली है वहीं कंडक्टर को हिरासत में रखा है।