बाइक सवार दंपती को 20 मीटर घसीटता रहा ड्राइवर और लोग मचाते रहे शोर... दोनों की मौत, दिल्ली-कानपुर हाईवे पर हादसा

जागरण टीम, लोधा/अलीगढ़। मैनपुरी के गांव बवीना निवासी विक्रम सिंह मंगलवार को अपनी पत्नी निशा बेटा धनराज अपनी बेटी, सहजल के साथ बाइक द्वारा दिल्ली से अपने गांव मैनपुरी के लिए चले थे। अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र के दिल्ली−कानपुर हाईवे स्थित गोंडा पुल के पास पीछे से आई रोडवेज बस ने बाइक को गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए अपनी चपेट में ले लिया। बस ने करीब 20 मीटर तक बाइक को घसीटा।

बस में महिला के बाल फंस गए जिसमें महिला और उनके पति काफी दूर तक घसीटते गए और उनके बच्चे एक तरफ गिर गए। इस हादसे में पति-पत्नी बुरी तरह बस के नीचे को फंस गए। बेटा व बेटी भी कुचल गए। बस के पीछे चल रहे राहगीरों ने काफी शोर मचाया, मगर बस चालक ने किसी की नहीं सुनी।