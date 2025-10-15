Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक को चौकी में लाकर बुरी तरह पीटा, सच्चाई जानने के बाद SSP ने दारोगा को दी ये सजा

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    एक युवक को पुलिस चौकी में पीटने के मामले में एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी दारोगा को निलंबित कर दिया है। जांच में दारोगा को बिना कारण युवक को पीटने का दोषी पाया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। एसएसपी ने कहा कि ऐसी घटनाएं पुलिस की छवि खराब करती हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। युवक को चौकी में लाकर उसे पीटना दारोगा को महंगा पड़ गया। मामला एसएसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच बैठा दी। इसमें आरोप सही पाया गया और मंगलवार को चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिए गए।

    रोरावर क्षेत्र में शुक्रवार को युवक ने पुलिस को 18 हजार रुपये छीने जाने की सूचना दे दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित व्यक्ति भाग गया। पुलिस देहलीगेट के रामनगर निवासी उसके भाई मुकेश को पकड़कर शाहजमाल चौकी ले आई।यहां युवक की पिटाई कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो हुआ वायरल

    शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह युवक पिटाई के निशान दिखाता हुआ चौकी इंचार्ज नितिन चौधरी पर पीटने का आरोप लगा रहा था। मामला जब थाने पहुंचा तो इसकी शिकायत एसएसपी नीरज कुमार जादौन तक भी पहुंच गई। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करा दी।

    जांच में सामने आया कि बैंक द्वारा नियुक्त फाइनेंस कर्मी ने बाइक सवार को रोककर 18 हजार रुपये लिए थे। मगर, उस बाइक सवार ने रुपये छीने जाने की सूचना पुलिस को दे दी। इससे कर्मी डर गया और वहां से भाग गया। पुलिस उसके भाई को ले आई। जांच में चौकी इंचार्ज नितिन चौधरी पर लगाए गए युवक को पीटने के आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।