युवक को चौकी में लाकर बुरी तरह पीटा, सच्चाई जानने के बाद SSP ने दारोगा को दी ये सजा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। युवक को चौकी में लाकर उसे पीटना दारोगा को महंगा पड़ गया। मामला एसएसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच बैठा दी। इसमें आरोप सही पाया गया और मंगलवार को चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिए गए। रोरावर क्षेत्र में शुक्रवार को युवक ने पुलिस को 18 हजार रुपये छीने जाने की सूचना दे दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित व्यक्ति भाग गया। पुलिस देहलीगेट के रामनगर निवासी उसके भाई मुकेश को पकड़कर शाहजमाल चौकी ले आई।यहां युवक की पिटाई कर दी गई।

वीडियो हुआ वायरल शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह युवक पिटाई के निशान दिखाता हुआ चौकी इंचार्ज नितिन चौधरी पर पीटने का आरोप लगा रहा था। मामला जब थाने पहुंचा तो इसकी शिकायत एसएसपी नीरज कुमार जादौन तक भी पहुंच गई। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करा दी।