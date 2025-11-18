Language
    SIR को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट से मिले कांग्रेसी, बताईं नागरिकों की परेशानियां

    By Vinod Bharti Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:44 AM (IST)

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आ रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन देकर नागरिकों की परेशानियों की जानकारी दी और आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे।    

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआइ) में समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सोमवार को पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार गुप्ता से मुलाकात की। बंसल ने उन्हें ज्ञापन देकर एसआइआर में नागरिकों को आ रही परेशानी से अवगत कराया और दिशा-निर्देश मांगे।

    सूचियां उपलब्ध न होने की दी जानकारी

    शहर एवं कोल विधानसभा क्षेत्र की 2002-03 वाली मतदाता सूचियां उपलब्ध न होने की जानकारी दी। कहा, समस्त कांग्रेसजन एसआइआर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाते हुए जटिलताएं खत्म की जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट ने निस्तारण का आश्वासन दिया।

    ज़िलाध्यक्ष सोमवीर सिंह, शहराध्यक्ष नवेद खान, मोहम्मद जियाउद्दीन राही, डा राकेश सक्सेना, पूरनचंद देशमुख, कैलाश वाल्मीकि, पूर्व शहराध्यक्ष सलाउद्दीन वसी, तल्हा अबरार, नदीम गफूर, डूंगर सिंह, सुहैल अख्तर, कफील अहमद खान, गोपाल मिश्रा, ओमप्रकाश सिंह, शीलू चंदेल, बिजेंद्र सिंह बघेल, ज्ञान सिंह दिवाकर आदि कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।इससे पूर्व बंसल व अन्य कांग्रेसियों ने मैरिस रोड स्थित कैंप कार्यालय पर सऊदी अरब हादसे में 42 भारतीयों की मृत्यु पर शोक संवेदना जताई।