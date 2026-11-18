जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति के बीच खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भीतर ही सियासी टकराव सामने आ गया है। वर्ष 2024 में उप चुनाव के दौरान रालोद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य ओमपाल सूर्यवंशी को छह साल के लिए निष्साकित कर दिया है। उन पर सपा के बैनर तले खैर विधानसभा सीट से दावेदारी कर अनुशासनहीनता करने व दोहरी राजनीतिक भूमिका निभाने का आरोप है।

इस कार्रवाई ने गठबंधन के भीतर खैर सीट पर दावेदारी को लेकर चल रही खींचतान भी सामने आ गई है। ये भी गौर करने वाली बात है कि गठबंधन में खैर सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी की है। सपा के होर्डिंग-बैनर लगाकर विधानसभा चुनाव की दावेदारी करने का आरोप जिलाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने बताया कि खैर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि ओमपाल सूर्यवंशी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा के होर्डिंग और बैनर लगाकर खैर विधानसभा क्षेत्र-73 से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, वह खुद को सपा कार्यकर्ता के रूप में भी प्रदर्शित कर रहे हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात का फोटो भी पोस्ट किया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात का फोटो भी पोस्ट किया है। उनकी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता अब तक बरकरार है। उन्होंने उपचुनाव से पहले लखनऊ में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। बतौर जिलाध्यक्ष उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दी थी। इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। करीब एक साल से व्यस्तता का हवाला देकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए थे।