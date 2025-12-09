Language
    अलीगढ़-पलवल हाईवे विस्तार: 31 दिसंबर तक मिलेगा 28 गांवों के किसानों को मुआवजा, स्पेशल कैंप लगेंगे

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण में तेजी आई है। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़–पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण में भूमि-अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण ने रफ्तार पकड़ ली है। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि कोल तहसील के तीन व खैर के 28 गांवों में प्रतिकर वितरण के लिए 31 दिसंबर तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित लेखपाल, भूमि अध्याप्ति अमीन व सहायक की तैनाती कर दी गई है।

    खैर व कोल तहसील क्षेत्र के कुल 31 गांव से हो रहा है अधिग्रहण

    एडीएम ने बताया कि शिविरों में संबंधित भू-स्वामियों के फार्म-सीसी भरवाने से लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी। इसमें मुआवजा वितरण में देरी न हो। जिन भू-स्वामियों का निवास जिले के बाहर है, उन्हें भी सूचना भेजकर प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन एनएचएआ कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। नौ दिसंबर से 31 दिसंबर तक इन शिविरों का आयोजन विभिन्न गांवों में निर्धारित तिथियों पर होगा।