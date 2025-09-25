सैलरी को लेकर IAS प्रेम प्रकाश मीणा से किसने की शिकायत? नगर आयुक्त ने भी कंपनी को दे दी चेतावनी

अलीगढ़ के वार्ड-10 में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। गांधीपार्क माल गोदाम और पुराना बस अड्डा जैसे क्षेत्रों में कमियां मिलने पर उन्होंने सुखमा कंपनी को कर्मचारियों का वेतन न काटने की चेतावनी दी। दुकानदारों को कूड़ेदान रखने और मंदिर कमेटियों को मंदिरों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वार्ड-10 के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने औचक निरीक्षण किया। गांधीपार्क, माल गोदाम, पुराना बस अड्डा, शाहकमाल रोड पर नाली व सड़क सफाई को देखा। सफाई व्यवस्था में कई जगह खामी मिली।

सफाई कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा अनावश्यक रूप से गैरहाजिरी लगाकर वेतन कटौती की समस्या रखी। नगर आयुक्त ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सुखमा कंपनी ने अगर सफाई कर्मचारियों का बेवजह वेतन काटा तो नगर निगम उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय दुकानदारों को समझाया कि दो कूड़ा दान अवश्य रखें। नालियों में कूड़ा न फेकें। नवरात्र में मंदिरों के बाहर भक्तों द्वारा पूजन सामग्री व पालीथिन फेंकने से भी गंदगी फैल रही है, इसलिए विभिन्न मंदिरों की कमेटियों व प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार पर दो कूड़ादान अवश्य रखें।