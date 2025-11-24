कॉलेज में छात्रा का हाथ पकड़कर बोला सिरफिरा- इंस्टाग्राम पर कर दूंगा बदनाम, लड़की ने शोर मचाया तो...
कालेज परिसर में एक युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे धमकाया कि विरोध करने पर वह उसे इंस्टाग्राम पर बदनाम कर देगा। छात्रा के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे और युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक युवक ने छात्रा को कालेज परिसर में घेरकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे इंस्टाग्राम पर बदनाम करने की धमकी दे दी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
गांधीपार्क क्षेत्र के दुबे का पड़ाव रामलीला मैदान के पास स्थित एक डिग्री कालेज में बीए द्वितीय की छात्रा ने बताया कि उसके पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक हेमंत उसे आए दिन परेशान करता है। वह उसका कालेज तक पीछा करता है और उसके साथ अभद्रता करता है।
पीछा करते हुए पहुंचा कॉलेज
बीती 21 नवंबर को भी वह उसका पीछा करते हुए कालेज पहुंच गया। आरोपित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। किसी तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया तो यह देख आसपास के लोग आ गए।
उसने उनसे आरोपित के छेड़छाड़ करने की शिकायत की तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इस पर आरोपित ने उसे इंस्टाग्राम में पोस्ट के माध्यम से बदनाम करने की धमकी दे दी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
