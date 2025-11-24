कॉलेज में छात्रा का हाथ पकड़कर बोला सिरफिरा- इंस्टाग्राम पर कर दूंगा बदनाम, लड़की ने शोर मचाया तो...

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक युवक ने छात्रा को कालेज परिसर में घेरकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे इंस्टाग्राम पर बदनाम करने की धमकी दे दी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

गांधीपार्क क्षेत्र के दुबे का पड़ाव रामलीला मैदान के पास स्थित एक डिग्री कालेज में बीए द्वितीय की छात्रा ने बताया कि उसके पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक हेमंत उसे आए दिन परेशान करता है। वह उसका कालेज तक पीछा करता है और उसके साथ अभद्रता करता है।

पीछा करते हुए पहुंचा कॉलेज बीती 21 नवंबर को भी वह उसका पीछा करते हुए कालेज पहुंच गया। आरोपित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। किसी तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया तो यह देख आसपास के लोग आ गए।