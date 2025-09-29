युवक-युवती की दोस्ती दो परिवारों के लिए बनी मुसीबत, कॉल करके लड़के को बुलाया और बंधक बनाकर पीटा

मथुरा के एक कॉलेज में बी-फार्मा कर रहे युवक-युवती की दोस्ती दो परिवारों के बीच विवाद का कारण बनी। युवती के पिता ने छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है जबकि छात्र ने बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। गांधीपार्क पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मथुरा के एक निजी कॉलेज से बी-फार्मा कर रहे युवक-युवती की दोस्ती ने स्वजन में खूब झगड़ा कराया। पहले लड़की पक्ष ने लड़के की पिटाई कर दी। बाद में युवक के पक्ष ने लड़की के पिता की पिटाई कर दी। गांधीपार्क पुलिस ने दोनों ओर से मुकदमा दर्ज किया है।पहला मुकदमा युवती के पिता की ओर से दर्ज कराया गया है।

आरोप लगाया है कि उनकी बेटी बी-फार्मा कर रही है। उसके साथ पढ़ने वाला युवक दोस्ती की आड़ में गलत नीयत रखता है। 13 सितंबर ने आरोपित ने उसे बातों में लगाकर रामघाट रोड के होटल में बुलाया। जहां पहुंचते ही उसकी नीयत बदल गई। उसने छेडख़ानी करते हुए जबरन रिश्ता बनाने का दबाव बनाया। किसी तरह उस समय उनकी बेटी वहां से निकल आई।

गांधीपार्क क्षेत्र की घटना, मथुरा में पढ़ाई कर रहे हैं दोनों शनिवार को आरोपित अपने साथियों संग उसके घर आया। जबरन बेटी को ले जाने लगा। जब पिता ने विरोध किया तो धमकाया। कहा, बेटी की शादी उसके साथ नहीं की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर उसके साथ सभी ने जमकर मारपीट की। राजीव नगर क्वार्सी निवासी आरोपित छात्र भरत राघव, उसके पिता मुनेश कुमार, साथी लखनलाल, कुनाल, प्रतीक नामजद व सात-आठ अज्ञात आरोपी पर मुकदमा कराया गया है।