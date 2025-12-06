ढाई घंटे अलीगढ़ में रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ: जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, पंचायत चुनाव और SIR पर भी चर्चा!

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां पर करीब ढ़ाई घंटे तक रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके बाद वह बरौली विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के छोटे बेटे हिमांशु सिंह के तिलकोत्सव में शामिल होंगे।

मंडल के चारों जिलों के जनप्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट में होगी, एसआइआर को लेकर चर्चा संभव



प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी हवाई मार्ग से लखनऊ से उड़ान भरकर अलीगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर 11 बजे करीब उनका हेलीकाप्टर कलेक्ट्रेट के निकट स्थित एएमयू पवेलियन ग्राउंड पर उतरेगा। इसके बाद वे यहां से सड़क मार्ग से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। यहां पर सभागार में मंडल के करीब 150 जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, एसआईआर अभियान व आगामी पंचायत चुनावों पर चर्चा होगी।

पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को इस बैठक से बाहर रहेंगे। करीब एक से सवा घंटे तक यह बैठक चलेगी। इसके बाद वह छेरत स्थित निजी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां से करीब ढाई बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे।

प्रशासन तैयारियों में जुटा सीएम के आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलक्ट्रेट सभागार को संवारा जा रहा है। देर शाम को डीएम संजीव रंजन, एसएसपी नीरज कुमार जादौन, एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी छेरत स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां पर बरौली विधायक जयवीर सिंह व वरिष्ठ भाजपा नेता आरपी सिंह के तैयारियों को परखा। हेलीपैड को लेकर निर्देश दिए।