बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सगाई-शादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी, 14 नवंबर को सगाई और 27 नवंबर को शादी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के सगाई और शादी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शनिवार को संदीप सिंह ने अपनी मां प्रेमलता वर्मा, बहन पूर्णिमा सिंह व बहनोई प्रवीण राज सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें दोनों समारोहों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने दोनों कार्यक्रमों में आने की सहमति दे दी है।

प्रवीण राज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले 14 नवंबर को अलीगढ़ में होने वाले सगाई समारोह में शामिल होने आएंगे। इसके बाद 27 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित शादी समारोह में भी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह व उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा की सगाई 14 नवंबर को एक ही मंच से होगी।