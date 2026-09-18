UP के शिक्षा राज्यमंत्री बंधे सगाई के बंधन में, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दोनों पौत्रों की होगी एक साथ शादी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में नवंबर में शादी की शहनाई बजेगी। इनके दो पौत्र संदीप सिंह व उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। दोनों भाइयों का तिलक समारोह 14 नवंबर को अलीगढ़ में होगा।

शादी दिल्ली में प्रस्तावित है। विवाह के लिए 27 नवंबर की तारीख तय मानी जा रही है, हालांकि इसमें अभी एक-दो दिन का बदलाव की संभव है। एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के पुत्र संदीप सिंह अतरौली से दूसरी बार विधायक हैं। सौरभ सिंह वर्मा अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पारिवारिक जानकारों के मुताबिक 14 नवंबर को शहर में होने वाले तिलक समारोह की तैयारी शुरू हो गई हैं। इसमें तिलक समारोह में परिवार के रिश्तेदारों के अलावा सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के शामिल होंगे। दिल्ली में प्रस्तावित है विवाह समारोह दोनों भाइयों का विवाह 27 नवंबर को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम में बदलाव भी संभव है। संदीप सिंह की होने वाली जीवनसंगिनी अलीगढ़ के कारोबारी परिवार से हैं। फिलहाल वह दिल्ली-एनसीआर में रहती हैं।