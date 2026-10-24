पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार में बजेगी शहनाई, सगाई के लिए अलीगढ़ में बनाया जा रहा सौ बीघे का पंडाल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में अगले माह बजने वाली शहनाई की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह व उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा की सगाई का समारोह 14 नवंबर को तालानगरी मैदान में होगा। इसके लिए करीब 100 बीघा क्षेत्रफल के मैदान को सजाया जा रहा है।

समारोह में 70 से 80 हजार लोगों के शामिल होने की तैयारी है। इतने बड़े आयोजन के लिए जर्मन हैंगर टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र व प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों व राजनीतिक दिग्गजों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दीपावली के बाद होने वाले इस समारोह में अब महज 20 दिन शेष हैं।

बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह दूसरी बार अतरौली से विधायक बने। उनके पिता राजवीर सिंह राजू भैया एटा के पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री हैं। संदीप के छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों भाइयों की सगाई एक ही दिन होने के चलते समारोह को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। पारिवारिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना है।