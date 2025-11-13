Language
    नलकूप कनेक्शन में घूसखोरी पर लिपिक सस्पेंड, अलीगढ़ के कई क्षेत्रों में आज नहीं आएगी बिजली

    By Sandeep Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:22 AM (IST)

    अलीगढ़ में नलकूप कनेक्शन में रिश्वत मांगने पर एक लिपिक को निलंबित किया गया है। जिले में स्मार्ट मीटर लगाने में भी कई समस्याएँ आ रही हैं, जैसे पुराने बिलों का बकाया नए मीटर में जुड़ना। उपभोक्ता बिल संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। शहर के कई क्षेत्रों में आज बिजली कटौती भी रहेगी।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नलकूप के कनेक्शन लेने में लापरवाही बरतने में व रुपये मांगने पर एक लिपिक को निलंबित किया गया है। इसके अलावा बिल संशोधन व बिल में धनराशि अधिक आने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दोबारा बिल में संशोधन कराने आदि समस्याओं से उपभोक्ता जूझ रहे हैं। कार्यालय पर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारी व कर्मचारी संतोषजनक उत्तर तक नहीं दे पा रहे हैं।

    शिकायतकर्ता महेश कुमार ने निजी नलकूप संयोजन स्वीकृत कराने के लिए एक लाख तीन हजार 748 रुपये खंड कार्यालय में जमा करा दिए थे।

    15 हजार रुपये की मांग की



    लिपिक राकेश कुमार द्वारा 15 हजार रुपये की मांग की गई। इस मामले में जांच के बाद मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल ने लिपिक राकेश कुमार के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही कर निलंबित कर दिया है। अधीक्षण अभियंता से संबंद्ध कर दिया है।

    इसके अलावा प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी परिषदीय समिति की बैठक अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से कलक्ट्रेट में होगी। बुधवार को बैठक की तैयारियों को लेकर अधिकारी जुटे रहे। बैठक में 35 बिन्दुओं पर चर्चा होगी।

    बिल संशोधन के लिए उपभोक्ता लगा रहे चक्कर


    जिले में बिजली विभाग द्वारा पांच लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। विभाग को यह लक्ष्य अक्टूबर माह तक पूरा करना था, लेकिन विभाग बुधवार तक एक लाख 40 हजार स्मार्ट मीटर व एक लाख पांच हजार प्री पेड मीटर ही लगा पाया है। स्मार्ट मीटर व प्री पेड मीटर लगे हैं। वहां तमाम समस्याएं आ रही हैं। पुराने मीटर का बिल जमा करने के बावजूद नए मीटर में जुड़ कर आ रहा हैं। यूनिट भी बढ़ी हुई आ रही हैं। इन्हें सही कराने के लिए उपभोक्ता निरंतर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

    अधिशासी अभियंता मीटर पंकज तिवारी ने बताया कि कनेक्शन फार्म में अंकित व उपभोक्ता के पास जो मोबाइल नंबर हैं। वह अलग हैं। इसलिए बिल नहीं पहुंच पा रहा है। यूनिट से संबंधित यदि किसी उपभोक्ता की समस्या है तो वह कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। हमदर्द नगर के मुनीर अहमद ने बताया कि 18 सितंबर को विभाग ने जबरन स्मार्ट मीटर लगा दिया था। मैंने पुराने मीटर का बिजली का बिल जमा कर दिया था। पुराने मीटर की यूनिट का बिल नए मीटर में जोड़कर सात हजार का बिल दे दिया है।

    अधीक्षण अभियंता शहर पीए मोगा ने बताया कि किसी में कोई तकनीकी समस्या आ सकती है। इसके साथ ही नौ प्रतिशत चेक मीटर लगाए गए हैं। मोबाइल नंबर में भिन्नता से ही समस्या आ सकती है। यदि किसी उपभोक्ता को समस्या है, तो वह चेक मीटर लगवा सकते हैं।


    शहर के कई क्षेत्रों में आज नहीं आएगी बिजली

    अलीगढ़। शहर के कई क्षेत्रों में आज बिजली नहीं आएगी। उपखंड अधिकारी सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सिंघारपुर क्षेत्र में पोल लगाने को लेकर सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बिजली नहीं आएगी।

    पोल से हो सकता है हादसा


    मौलवी चौराहे के पास पूर्व सभासद भानु प्रताप सिंह के आवास के निकट तिरछा हुआ पोल कभी हादसे का कारण बना सकता है, शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।