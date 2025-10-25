200 CCTV खंगालकर आरोपित का बनवाया स्कैच, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। चोरी के मामले में पुलिस अक्सर ऐसा करती नहीं है, लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने आरोपितों को दबोचने के लिए मिसाल पेश की है। छह दिन पहले हुई चोरी की घटना के पर्दाफाश के लिए 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जो संदिग्ध नजर आया उसके स्कैच बनवाए। स्कैच के जरिए आसपास के लोगों से पहचान कराई तो आरोपित तक पहुंच गई। आरोपित ने चोरी किए जेवर को बेचने की बात उगली तो पुलिस ने खरीदार सर्राफ को भी दबोच लिया। शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया गया।

सिविल लाइन के दोदपुर एमबी क्वार्टर से शनिवार की रात चोरी हुई थी। पीड़ित मोहम्मद अजीम के अनुसार, मकान में बहन खुशनुमा रहती हैं। वह गांव चली गई थीं। घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोर घर के अंदर घुसा और उसने जेवरात व नकदी चोरी कर ली थी।

इस मामले में पुलिस ने सोमवार को मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इसकी जांच शुरू हुई और आसपास के 200 कैमरों चेक किए। जिनमें संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि कैमरों में जो फुटेज प्राप्त हुई, उसी के आधार पर स्कैच तैयार किया गया।