यूपी के इस जिले की 138 गोशालाओं में लगेंगे CCTV, लखनऊ से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रशासन गोशालाओं की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गया है। तिरपाल से हवाओं को रोकने की व्यवस्था के साथ अब गोवंश की सुरक्षा के लिए सभी आश्रय स्थलों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर के साथ ही निदेशालय स्तर से भी रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। स्थानीय स्तर पर एक अलग कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा।



20 वीं पशुगणना के मुताबिक जिले में 28,559 गोवंशीय पशु दर्ज हैं। इनके संरक्षण के लिए 138 गोआश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 114 अस्थायी आश्रय स्थल, पांच गोसंरक्षण केंद्र, दो कांजी हाउस व 17 कान्हा गोशालाएं शामिल हैं। आश्रयों में वर्तमान में 31,295 गोवंश संरक्षित हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक गोवंश के लिए 50 रुपये प्रतिदिन चारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब सर्दी के मौसम को लेकर गोशालाओं में प्रबंधन शुरू कर दिए हैं।