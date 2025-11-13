एमआरएफ नकली ट्यूब मामला: अलीगढ़ के व्यापारी पर मुकदमा, सील किया बरामद माल
अलीगढ़ में एमआरएफ कंपनी के नकली ट्यूब बेचने के आरोप में एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कंपनी के एक अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बन्नादेवी क्षेत्र में एक दुकान पर छापा मारा। दुकान से बड़ी संख्या में नकली ट्यूब और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है, जिसे सील कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एमआरएफ कंपनी के नकली ट्यूब बेचने पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दुकान से काफी मात्रा में नकली ट्यूब, पैकिंग पाउच और ड्राई बरामद हुई हैं।
एमआरएफ के नकली ट्यूब बेचने पर व्यापारी पर मुकदमा
कंपनी के ऑफिस मैनेजर संजय ने मुकदमे में बताया कि उन्हें कंपनी ने नकली उत्पाद बेचने व बनाने वाले लोगों के विरुद्ध जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के तहत सर्वे के दौरान बन्नादेवी क्षेत्र के पंजाबी क्वार्टर नई बस्ती पहुंचे तो वहां दुकान पर कंपनी के नाम पर नकली ट्यूब व अन्य सामान मिला।
जांच के लिए नमूने लिए गए। वह दुकान पीयूष गुप्ता की है। दुकान से 3556 नकली ट्यूब, 8126 पैकिंग पाउच और एक ड्राई बरामद हुई। इंस्पेक्टर एसपी सिंह ने बताया कि बरामद माल सील किया गया है।
