एमआरएफ नकली ट्यूब मामला: अलीगढ़ के व्यापारी पर मुकदमा, सील किया बरामद माल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एमआरएफ कंपनी के नकली ट्यूब बेचने पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दुकान से काफी मात्रा में नकली ट्यूब, पैकिंग पाउच और ड्राई बरामद हुई हैं।

कंपनी के ऑफिस मैनेजर संजय ने मुकदमे में बताया कि उन्हें कंपनी ने नकली उत्पाद बेचने व बनाने वाले लोगों के विरुद्ध जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के तहत सर्वे के दौरान बन्नादेवी क्षेत्र के पंजाबी क्वार्टर नई बस्ती पहुंचे तो वहां दुकान पर कंपनी के नाम पर नकली ट्यूब व अन्य सामान मिला।