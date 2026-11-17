जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर थाना क्षेत्र में खैर बाईपास पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। गगन पब्लिक स्कूल के सामने साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई और बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार चालक और साइकिल सवार की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, खैर थाना क्षेत्र के बिसारा निवासी पवन कुमार शर्मा (42) पुत्र मनवीर शर्मा मंगलवार सुबह करीब आठ बजे पत्नी और बेटे के साथ डॉक्टर को दिखाने अलीगढ़ आ रहे थे।

गगन पब्लिक स्कूल के सामने अचानक साइकिल सवार सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई। इसके बाद बिजली के पोल से टकरा गई।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।

पत्नी और बेटा भी थे कार में सवार

हादसे में कार चालक पवन कुमार शर्मा और साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। साइकिल सवार की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।