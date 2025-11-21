अलीगढ़ में मैक्स वाहन ने पुलिस की कार को मारी टक्कर, 4 पुलिसकर्मी घायल

संवाद सूत्र, जागरण मडराक (अलीगढ़)। गुरुवार तड़के दबिश देकर लौट रहे कार सवार पुलिसकर्मियों को मैक्स ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे साइबर थाना प्रभारी हाथरस आशीष कुमार सहित चार पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को आगरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ घंटे इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

साइबर थाना प्रभारी आशीष कुमार अपनी टीम के साथ हिमाचल साइबर ठगी के मामले में दबिश देने गए थे। गुरुवार तड़के करीब तीन बजे, जब पुलिस टीम का वाहन बुलोरो नगला मंदिर के निकट आगरा हाईवे ओवरब्रिज पर पहुंचा, तभी तेज रफ्तार से आ रही मैक्स ने पुलिस वाहन में टक्कर मार दी।

इस टक्कर के कारण पुलिस टीम का वाहन सड़क पर पलट गया, जिसमें साइबर थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल ललित कुमार और आरक्षी ओमवीर यादव सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शेखर सर्राफ मैमोरियल हास्पिटल में भर्ती कराया।