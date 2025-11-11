दंपती से 9.50 लाख रुपये ठगे: आधार कार्ड का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से डराया, तीन दिन तक कॉल करते रहे आरोपित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आधार कार्ड का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में होने का हवाला देकर व्यापारी दंपती को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 9.50 लाख रुपये ठग लिए। साइबर थाने में इसका मुकदमा दर्ज कराया गया है। सासनी गेट क्षेत्र के कृष्णा टोला के व्यापारी के अनुसार चार नवंबर की दोपहर में वॉट्सऐप पर कॉल आई।

कॉल करने वाले ने अपने को मुंबई पुलिस का बड़ा अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके व पत्नी के आधार नंबरों का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। आप दोनों के खिलाफ यहां मुकदमा किया गया है। दोनों पर कार्रवाई होगी।

एक घंटे में तीन नंबरों से किए कॉल दंपती को फंसाने के लिए एक घंटे में तीन अलग−अलग नंबरों से फोन किए। दोनों को घर से न निकलने और किसी को कुछ न बताने की धमकी भी दी। कहा, आप की हर गतिविधि पर हमारी नजर है। बचना चाहते हो तो रुपयों का इंतजाम कर लो। व्यापारी के अनुसार इससे वह डर गए। दो घंटे बातचीत हुई। आरोपितों ने उनके खातों की पूरी जानकारी कर ली। इसके बाद पांच नवंबर को फोन आया।



आधार कार्ड का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में होने का दिया हवाला, मुकदमा पंजीकृत दूसरे दिन भी एक घंटे बातचीत की गई। डराया भी। कहा, किसी तरह की हरकत की तो गड़बड़ हो जाएगी। छह नवंबर को फोन कर ठगों ने व्यापारी व उनकी पत्नी खाते से ऑनलाइन 9.50 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। पुलिस के अनुसार जिन खातों में रकम गई है। उसके आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

पूर्व महापौर के पास फिर आया साइबर ठगों का फोन

पूर्व महापौर शकुंतला भारती को साइबर ठगों के फोन आने बंद नहीं हो रहे हैं। सोमवार को भी भी फोन आए। ठग अब सीधे रुपये मांग रहे हैं। एक सप्ताह में यह सातवीं बार कॉल थी। दिल्ली में टेलीकाम कंपनी का कर्मचारी बताने वाले ने पूर्व महापौर को उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग होने का हवाला देते हुए जाल में फंसाने का प्रयास किया।

कॉल करने वाले ने बताया टेलिकॉम कंपनी का कर्मचारी

पूर्व महापौर शकुंतला भारती के पास सबसे पहले सोमवार सुबह 10:26 बजे सुनील कुमार त्रिपाठी नाम से व्यक्ति का फोन आया था। खुद को दिल्ली में टेलिकॉम कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पूर्व महापौर के आधार नंबर से दिल्ली के साउथ नेहरू पैलेस से सिम खरीदने की जानकारी दी। ये भी कहा कि नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप दिल्ली आकर एफआइआर करा लें। दिल्ली के कनॉट पैलेस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आरोही यादव नाम की महिला का नंबर दिया। महिला ने खुद को सब इंस्पेक्टर बताते हुए पूर्व मेयर को तीन घंटे से अधिक तक डिजिटल अरेस्ट किया।

मंगलवार और बुधवार को भी फोन किए। पूर्व महापौर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें 50 लाख रुपये मांगने की बात कही है। शुक्रवार को भी पूर्व महापौर के पास एक महिला का फोन आया था। महापौर ने उसे डांट दिया तो फोन काट दिया। रविवार को भी फोन आया। पूर्व महापौर के अनुसार नए-नए नंबरों से फोन आ रहे हैं। परेशान हो गई हूं। पुलिस को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर सेल प्रभारी राहुल चौधरी के अनुसार सर्विलांस के जरिए नंबरों को ट्रेस कर आरोपितों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।



