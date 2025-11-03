Language
    यूपी के इस जिले में ADA ने चलाया बुलडोजर, झुग्गियां टूटते ही बिलखने लगे बच्चे

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में, आवास विकास प्राधिकरण ने एक जिले में अतिक्रमण हटाते हुए बुलडोजर चलाया, जिससे कई झुग्गियां नष्ट हो गईं। इस कार्रवाई के कारण बच्चे बेघर हो गए और रोने लगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों को हटाने के लिए की गई।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बरौला जाफराबाद क्षेत्र में रविवार को जेसीबी से अतिक्रमण हटाया तो एक ऐसा ठिकाना (झुग्गी) भी बिखर गया जिसमें झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे पढ़ते थे। झुग्गी टूटने से बच्चे भी बिलखने लगे। उनकी शिक्षिका भी आंसू नहीं रोक पाईं। कुछ ही देर में बच्चों के रोते-बिलखते का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। इससे एडीए के अधिकारी भी सक्रिय हो गए। सफाई दी गई कि उस स्थान पर कोई स्कूल नहीं था। स्कूल को नहीं ढहाया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जांच करने को पहुंचे। उन्होंने भी विद्यालय न होने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीए ने खरीदी थी जमीन

    बरौला जाफराबाद में गाटा संख्या 375-3 रकबा 3.48 हेक्टेयर व गाटा संख्या 376-2 रकबा 1.4 हेक्टेयर भूमि को एडीए की ओर से वर्ष 2014 व 2018 में क्रय किया गया था। उस भूमि पर प्राधिकरण की प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। इसमें एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अन्य ईडब्ल्यूएस व एलआइजी आवास निर्मित हैं। एडीए के अनुसार नोटिस व समय देकर अतिक्रमण को स्वयं हटाने का प्रयास भी किया गया। अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की गई।

    अभी भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा स्वयं हटाने की बात कही है तो उनको समय दिया गया है। स्थायी निर्माण करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल गिराने का इंटरनेट मीडिया पर गलत वीडियो पोस्ट की गई। उस स्थल पर कोई भी विद्यालय या शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं हो रहा था। झोंपड़ी बनाकर निजी कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था। जिसे हटाया गया है। वहां कोई अभिलेख, स्वीकृति या मान्यता रिकार्ड में नहीं है। अब इस भूमि पर काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

    किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई है। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक वीडियो प्रसारित किया गया है। एडीए इसका खंडन करता है। कब्जाधारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्राधिकरण की संचालित एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत वैकल्पिक आवास का विकल्प दिया गया है। -दीपाली भार्गव, सचिव एडीए

    जांच को पहुंचे बीएसए, बोले- सरकारी स्कूल में देंगे शिक्षा

    स्कूल गिराने संबंधी वीडियो प्रसारित होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे। काफी देर वह बच्चों के साथ बैठे। बीएसए ने वीडियो जारी कर कहा कि इस स्थल पर कोई स्कूल संचालित नहीं हो रहा था। न ही उनके द्वारा किसी ने अनुमति दी। यहां के सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। किसी को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।