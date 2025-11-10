स्वास्थ्य केंद्र और पार्क बनाने के लिए यूपी के इस जिले में चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण ना हटाने पर निगम लेगा एक्शन
उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्वास्थ्य केंद्र और पार्क बनाने के लिए नगर निगम अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है। निगम ने अतिक्रमणकारियों को खुद अतिक्रमण हटाने का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि समय पर अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी और खर्च भी वसूला जाएगा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वार्ड-14 एलमपुर में गाटा संख्या 90 पर नगर निगम स्वास्थ्य केंद्र व पार्क विकसित करेगा। अभी यहां पर स्थायी व अस्थायी निर्माण किए गए हैं। कार्ययोजना के संबंध में सोमवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया। इस गाटा संख्या के राजस्व अभिलेख भी संपत्ति विभाग से तलब किए हैं। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि दो दिनाें में खुद ही अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।
क्षेत्रीय पार्षद दिनेश जादौन के साथ निरीक्षण पर निकले नगर आयुक्त ने एलमपुर की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद यहां जनहित में स्वास्थ्य केंद्र व पार्क बनाने का निर्णय किया है।
कार्यालय में पेश करने के निर्देश
इस गाटा की पड़ताल करने को सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता से सभी कागजात मंगलवार को कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यहां जलनिकासी व सुगम यातायात में भी ये स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण बाधा बन रहा है। इसलिए इसको तत्काल हटवाया भी आवश्यक है।
यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश सहायक नगर आयुक्त को दिए। साथ ही यहां स्वास्थ्य केंद्र व पार्क बनाने के प्रस्ताव जल्द तैयार कराने को भी कहा। इसके बाद उन्होंन एलमपुर में बन रहे बरातघर का भी निरीक्षण किया। कहा कि कार्य में समय सीमा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जएगा। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से लोगों को काफी राहत हो जाएगी। साथ ही पार्क स्थापित होने से वातावरण भी शुद्ध होगा और लोग यहां व्यायाम कर स्वास्थ्य भी बना सकेंगे।
