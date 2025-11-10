स्वास्थ्य केंद्र और पार्क बनाने के लिए यूपी के इस जिले में चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण ना हटाने पर निगम लेगा एक्शन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वार्ड-14 एलमपुर में गाटा संख्या 90 पर नगर निगम स्वास्थ्य केंद्र व पार्क विकसित करेगा। अभी यहां पर स्थायी व अस्थायी निर्माण किए गए हैं। कार्ययोजना के संबंध में सोमवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया। इस गाटा संख्या के राजस्व अभिलेख भी संपत्ति विभाग से तलब किए हैं। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि दो दिनाें में खुद ही अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

क्षेत्रीय पार्षद दिनेश जादौन के साथ निरीक्षण पर निकले नगर आयुक्त ने एलमपुर की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद यहां जनहित में स्वास्थ्य केंद्र व पार्क बनाने का निर्णय किया है। कार्यालय में पेश करने के निर्देश इस गाटा की पड़ताल करने को सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता से सभी कागजात मंगलवार को कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यहां जलनिकासी व सुगम यातायात में भी ये स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण बाधा बन रहा है। इसलिए इसको तत्काल हटवाया भी आवश्यक है।