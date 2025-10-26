झारखंड से दिल्ली जा रही रांची पूजा स्पेशल में बम की सूचना पर मचा हड़कंप, अलीगढ़ में ट्रेन रुकवाकर हुई चेकिंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रांची से आनंद विहार जा रही ट्रेन नंबर 02877 पूजा स्पेशल में बम होने की सूचना पर रेलवे अधिकारी बेचैन हो गए। नान स्टापेज ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक कर चेक किया गया। लेकिन चेकिंग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया।

आरपीएफ की सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार प्रयागराज मंडल मुख्यालय को शनिवार देर रात एक्स

पर जानकारी दी गई कि ट्रेन नंबर 02877 रांची आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है। सूचना पर ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया ।