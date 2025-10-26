झारखंड से दिल्ली जा रही रांची पूजा स्पेशल में बम की सूचना पर मचा हड़कंप, अलीगढ़ में ट्रेन रुकवाकर हुई चेकिंग
रांची पूजा स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना मिलने पर देर रात गहन तलाशी अभियान चलाया गया। सभी डिब्बों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच के बाद सूचना अफवाह साबित हुई।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रांची से आनंद विहार जा रही ट्रेन नंबर 02877 पूजा स्पेशल में बम होने की सूचना पर रेलवे अधिकारी बेचैन हो गए। नान स्टापेज ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक कर चेक किया गया। लेकिन चेकिंग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया।
आरपीएफ की सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार प्रयागराज मंडल मुख्यालय को शनिवार देर रात एक्स
पर जानकारी दी गई कि ट्रेन नंबर 02877 रांची आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है। सूचना पर ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया ।
जहां अलीगढ़ आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह जीआरपी प्रभारी संदीप तोमर, क्राइम इंटेलिजेंस, सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने डाग स्क्वाड के साथ चेकिंग की। स्टाफ ने ट्रेन को चेक किया। ट्रेन रात 11:40 पर पहुंची और उसे 40 मिनट बाद आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया। चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।