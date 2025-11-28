Language
    SIR के लिए डाटा कलेक्ट कर रहीं BLO टेंपों में भूल गईं टैबलेट, मची अफरी-तफरी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    एसआईआर के लिए डेटा जुटा रहीं एक बीएलओ से टेम्पो में टैबलेट छूट गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। टैबलेट में महत्वपूर्ण जानकारी थी। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और टैबलेट की खोज शुरू कर दी गई है। डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसआइआर के लिए डेटा जुटा रहे एक बीएलओ अपना टैबलेट ही टेंपों में भूल गए। जब तक उन्हें याद आता, टेम्पो रफूचक्कर हो गया। मामला एसआइआर से जुड़ा होने की वजह से अब पुलिस की भी चिंता बढ़ गई है। कई कैमरों की फुटेज के जरिए टेंपों की तलाश की जा रही है।

    एटा चुंगी के टीकाराम कालोनी निवासी जयमाला वर्मा खैर के गांव बिरौला में बीएलओ पद पर कार्यरत हैं। वह डेटा जुटाने और उसको सुरक्षित करने के लिए टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अभी तक के सर्वे की जानकारी भी उनके टैबलेट में ही सुरक्षित थी।

    जयमाला वर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम ड्यूटी पूरी होने के बाद लंच बाक्स एवं टैबलेट को थैले में रखा था। हाथ में उसे टांग रखा था। शहर आ रही थीं। खेरेश्वर चौराहे से पूर्व देखा कि उनके हाथ में टंगा थैला नहीं है। वह टेंपों से उतरकर उसे ढूंढ ही रही थीं कि चालक ने टेंपों दौड़ा लिया।

    बीएलओ ने मौजूद पुलिस कर्मियों से टैबलेट तलाश करने की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से टेंपों की तलाश की जा रही है।