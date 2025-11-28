SIR के लिए डाटा कलेक्ट कर रहीं BLO टेंपों में भूल गईं टैबलेट, मची अफरी-तफरी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसआइआर के लिए डेटा जुटा रहे एक बीएलओ अपना टैबलेट ही टेंपों में भूल गए। जब तक उन्हें याद आता, टेम्पो रफूचक्कर हो गया। मामला एसआइआर से जुड़ा होने की वजह से अब पुलिस की भी चिंता बढ़ गई है। कई कैमरों की फुटेज के जरिए टेंपों की तलाश की जा रही है।

एटा चुंगी के टीकाराम कालोनी निवासी जयमाला वर्मा खैर के गांव बिरौला में बीएलओ पद पर कार्यरत हैं। वह डेटा जुटाने और उसको सुरक्षित करने के लिए टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अभी तक के सर्वे की जानकारी भी उनके टैबलेट में ही सुरक्षित थी।