अलीगढ़ में काले हिरण के हमले से बुजुर्ग की मौत: दहशत इतनी, खेतों में जाने से कतरा रहे लोग

संवाद सूत्र, जागरण़ गंगीरी/अलीगढ़। अलीगढ़ के गांव बढारी बुजुर्ग में कई दिनों से जंगल में विचरण कर रहे दो काले हिरनों ने कई लोगाें पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जिनमें से 80 वर्षीय घायल वृद्व की उपचार के दौरान घर पर ही मृत्यू हो गई। जगंल में काले हिरनों के आने के भय के कारण किसान अपने खेतों पर भी नही जा पा रहे हैं।

जंगल में विचरण कर रहे काले हिरन ने कई लोगों पर किया हमला क्षेत्र के गांव बढ़ारी बुजुर्ग के निकट काली नदी गुजर रही है। काली नदी के निकट सिद्व बाबा आश्रम है। उस आश्रम पर गांव बढ़ारी बुजुर्ग निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग छत्रपाल अपने घर से आते-जाते रहते थे। करीब पांच दिन से वह आश्रम पर ही रह रहे थे। जंगल में विचरण करते समय दो काले हिरन आश्रम पर पहुंचे और वहां बैठ गए। हिरनों के पहुंच जाने पर बुजुर्ग ने जैसे ही हिरनों के पास पहुंचे वैसे ही उनमें से एक हिरन जंगल की ओर भाग गया और दूसरा वहीं रह गया। जिसकी छत्रपाल सेवा करने लगे और हिरन उन्हीं के साथ वहां रहने लगा।