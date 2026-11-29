संतोष शर्मा, अलीगढ़। भाजपा में विधानसभा चुनाव का टिकट मांगने वाले नेताओं को अब अपनी दावेदारी के साथ यह भी बताना होगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने नए मतदाता बढ़वाए हैं। टिकट के लिए पार्टी नेतृत्व के सामने पहुंचने वाले दावेदारों से सबसे पहला सवाल यही होगा।

गुरुवार को कासगंज में अलीगढ़ मंडल के चार जिलों के जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिं ने यह स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने अगले तीन महीने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को केवल मतदाता सूची दुरुस्त कराने और नए मतदाता बढ़वाने में जुटने के निर्देश दिए।

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का दो टूक संदेश बैठक में धर्मपाल सिंह ने कहा कि टिकट के लिए हर कोई दावेदारी करेगा, लेकिन दावेदारी के साथ अपने क्षेत्र में किए गए काम का हिसाब भी देना होगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने कितने वोट बढ़वाए। यही टिकट की दावेदारी की पहली परीक्षा होगी और इसे टिकट तय करने का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती मतदाता सूची में छूटे नामों को शामिल कराने की है।

पिछली सूची के मुकाबले 40 से 50 हजार तक मतदाता कम होने की बात सामने आई कई विधानसभा क्षेत्रों में पिछली सूची के मुकाबले 40 से 50 हजार तक मतदाता कम होने की बात सामने आई है, जबकि पिछले चुनाव में कई सीटों पर जीत का अंतर महज पांच से सात हजार वोट रहा है। ऐसे में मतदाता सूची की अनदेखी पार्टी को भारी पड़ सकती है।