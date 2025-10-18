अलीगढ़ में भाजपा नेता को मदरसे में बंधक बनाकर पीटा, प्रिंसिपल व स्टाफ पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फीस संबंधित बात करने के लिए मदरसे में गए भाजपा नेता के साथ मारपीट की गई। प्रिंसिपल व स्टाफ के खिलाफ जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर कोतवाली क्षेत्र के बाबरी मंडी सैयद बाड़ा निवासी नासिर अली नकवी ने बताया कि वह भाजपा में बृज क्षेत्र के सह संयोजक थे। गुरुवार को छात्र रियाज अहमद उनके पास आए। उन्होंने बताया कि तुर्कमान गेट स्थित मदरसा लुफ्तिया अरबिया में पढ़ाई के लिए फीस मांगी जा रही है। इस पर उन्होंने प्रिंसिपल से फोन पर बात की।

उन्होंने मदरसा बुलाया तो वह चले गए। आरोप है कि जब वह मदरसे में पहुंचे तो वहां प्रिंसिपल ने स्टाफ से कहा कि यह मदरसे की बहुत शिकायत करता है। उसके बाद प्रिंसिपल व स्टाफ ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी।