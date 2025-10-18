अलीगढ़ में भाजपा नेता को मदरसे में बंधक बनाकर पीटा, प्रिंसिपल व स्टाफ पर मुकदमा दर्ज
अलीगढ़ में मदरसा लुफ्तिया अरबिया में फीस को लेकर बात करने गए भाजपा नेता नासिर अली नकवी के साथ मारपीट की गई। नासिर अली का आरोप है कि मदरसे के प्रिंसिपल और स्टाफ ने उन्हें बंधक बनाकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नासिर अली का कहना है कि एक छात्र की शिकायत पर वह मदरसे गए थे।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फीस संबंधित बात करने के लिए मदरसे में गए भाजपा नेता के साथ मारपीट की गई। प्रिंसिपल व स्टाफ के खिलाफ जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के बाबरी मंडी सैयद बाड़ा निवासी नासिर अली नकवी ने बताया कि वह भाजपा में बृज क्षेत्र के सह संयोजक थे। गुरुवार को छात्र रियाज अहमद उनके पास आए। उन्होंने बताया कि तुर्कमान गेट स्थित मदरसा लुफ्तिया अरबिया में पढ़ाई के लिए फीस मांगी जा रही है। इस पर उन्होंने प्रिंसिपल से फोन पर बात की।
उन्होंने मदरसा बुलाया तो वह चले गए। आरोप है कि जब वह मदरसे में पहुंचे तो वहां प्रिंसिपल ने स्टाफ से कहा कि यह मदरसे की बहुत शिकायत करता है। उसके बाद प्रिंसिपल व स्टाफ ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी।
जान से मारने की नीयत से पीटा। मोबाइल में उनकी यह सारी हरकत रिकॉर्ड है। आरोपित जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर भागा। शोर सुनकर ताज मोहम्मद, हाजी पप्पू आए और उन्होंने बाहर निकाला।
