बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट के AC कोच के पहिये जाम, चिंगारी से उठने लगा धुआं
बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के AC कोच में पहिए जाम होने से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन को रोककर तकनीकी टीम ने खराबी को ठीक किया, जिसके बाद उसे आगे के लिए रवाना किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों को शांत किया।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली से दरभंगा जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट के वातानुकूलित कोच के चारों पहिये जाम हो गए। पहियों के घिसटकर चलने से उठी चिंगारी से धुआं उठने लगा। ट्रेन को अलीगढ़ में रोका गया। तकनीकी विभाग के कर्मचारियों ने कमी को सही किया। इससे ट्रेन करीब 20 मिनट खड़ी रही।
ट्रेन संख्या 12566 बिहार संपर्क क्रांति मंगलवार को दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे महरावल स्टेशन के पास वातानुकूलित कोच के चारों पहिया जाम हो गए। पहियों के घिसट कर चलने से चिंगारी उठने लगी। चिंगारी से धुआं उठने लगा। तभी आइटीआइ से पहले रेल फाटक के गेटमैन ने टूंडला कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया। कमी को सही करके ट्रेन रवाना की गई।
