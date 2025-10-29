Language
    अलीगढ़ में अत‍िक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, SDM ने एक किलोमीटर दौड़कर बचाई जान

    By Manish Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:59 PM (IST)

    अलीगढ़ के कयामपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। एसडीएम अतरौली की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे उन्हें और ड्राइवर को भागकर जान बचानी पड़ी। उपद्रवियों ने एसडीएम के गार्ड को भी पीटा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रण में किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    - महुआखेड़ा क्षेत्र के कयामपुर की घटना, नगर निगम की टीम गई थी अतिक्रमण हटाने
    - महिलाओं के विरोध पर टीम तो भाग आई, रास्ते से गुजर रहे एसडीएम की कार किया पथराव

     

     

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रशासन व नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई के बीच उग्र हुईं महिलाओं व क्षेत्रीय लोगों ने वहां से गुजर रहे एसडीएम अतरौली के वाहन पर हमला कर दिया। ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जैसे ही वाहन का शीशा टूटा तो वह घबरा गए और वाहन से उतर कर एसडीएम व चालक भागने लगे। करीब डेढ़ किलोमीटर तक दौड़कर उन्होंने जान बचाई।

    इस बीच एसडीएम के एक गार्ड गाड़ी में ही बैठे रह गए, जिन्हें उपद्रवियों ने पीटना शुरू कर दिया। एक सब्जी विक्रेता ने उन्हें वाहन से बाहर निकालकर बचाया। उपद्रव की सूचना पर पहुंची महुआखेड़ा, गांधीपार्क, महिला थाने की फोर्स के लाठियां फटकारने के बाद उपद्रवी वहां से भागे और फिर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। संपत्ति लिपिक की ओर से तहरीर दी गई है।

    महुआखेड़ा क्षेत्र के कयामपुर में गाटा संख्या 328 में 1730 मीटर सरकारी भूमि पर लोगों ने दीवार बना रखी थी। उसे हटाने के लिए बुधवार की शाम करीब चार बजे एसडीएम कोल महिला सिंह व नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। जेसीबी से दीवार को गिरा दिया गया। तभी विरोध में करीब तीन दर्जन से ज्यादा महिलाएं व उनके साथ काफी संख्या में पुरुष ने अतिक्रमण का विरोध शुरू कर दिया। जेसीबी के आगे लेटने का प्रयास किया।

    हंगामा देख हंगामा बढ़ता देख एसडीएम व एसएनए समेत नगर निगम की टीम वापस होने लगी। तभी प्रवर्तन टीम की गाड़ी फंस गई। उधर उसी घटना स्थल के मार्ग से एटा चुंगी स्थित हीरालाल अस्पताल जा रहे अतराैली एसडीएम सुमित कुमार के वाहन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर लगते ही वाहन के शीशे टूट गए। यह देख बचाव के लिए एसडीएम और चालक सोनू बचाव के लिए भागने लगे। उपद्रवियों ने उनका पीछा किया।

    नाले के पास चालक लड़खड़ाकर गिर गया और फिर युवकों ने उन्हें पकड़ लिया। एक किलोमीटर तक उन्हें अपने साथ ले गए, काफी व‍िनती करने के बाद उन युवकों ने उन्हें छोड़ दिया। उधर, एसडीएम भी दूसरी दिशा में दौड़े, जिससे वह बच पाए। वहीं गार्ड अमरीश गाड़ी से नहीं उतर सके और उनकी वहां मौजूद उपद्रवियों ने पिटाई कर दी।

    चालक और गार्ड के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर गुम चोटें आयी हैं। उप्रदव के दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी गई। सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, महुआखेड़ा इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह, गांधीपार्क इंस्पेक्टर राजवीर सिंह व महिला थाना फोर्स पहुंच गई। लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को दौड़ा दिया गया।

    पुलिस फोर्स के आने के बाद वहां शांति व्यवस्था बन सकी। पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए मौके से हिरासत में लिया है। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है। नगर निगम के संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें प्रीति, सचिन, पप्पू, बविता, सतीश व काफी संख्या में अज्ञात के नाम कार्रवाई की गई है।