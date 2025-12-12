अकबर ने किया PMO में दावा, Red Fort, Qutub Minar और आगरा किला खाली कराओ; मेरे हैं
अलीगढ़ के अकबर नामक व्यक्ति ने पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा किला को अपना बताते हुए खाली कराने का दावा किया है। ...और पढ़ें
मनीष तिवारी, अलीगढ़। लाल किला, आगरा किला व कुतुब मीनार खाली कराया जाए, ये मेरा है। नहीं तो जितना पैसा मांगू, मुझे दिया जाए।
PMO IGRS पर शिकायत करने वाले ने प्रार्थना पत्र में विपक्षी दलों के नेताओं पर उसे मारने की सुपारी देने और प्रधानमंत्री से मिलने की बात भी लिखी। पीएमओ से जब जांच जिला पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए।
अब इसमें शिकायतकर्ता के आरोपों को सत्यापित किया जा रहा है। बन्नादेवी क्षेत्र के एक मुहल्ले के रहने वाले अकबर ने 29 सितंबर और 24 नवंबर को यह प्रार्थना पत्र भेजा। एक में उसने देश के इन तीन प्रमुख धरोहर को अपना बताया और खाली कराने को कहा।
ऐसा न करने पर उसके एवज में मनचाहा रुपया मांगने की शर्त रखी। उसने इसी प्रार्थना पत्र में प्रधानमंत्री से मिलवाने की मांग भी रखी। दूसरे प्रार्थना पत्र में उसने खुद की हत्या होने का डर बताया। जिनपर आरोप लगाए, उसने पुलिस आलाकमान को भी चिंता में डाल दिया।
प्रार्थना पत्र में उसने लिखा कि विपक्षी दल उसे मरवाना चाहते हैं। उन्होंने उसे मारने के लिए एक करोड़ की सुपारी दी है। इसमें उसने 10 यूपी, बिहार, दिल्ली व अलीगढ़ के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं।
पुलिस ने जब शिकायतकर्ता से संपर्क किया तो उसकी बातें निराधार लगी। हालांकि पुलिस शिकायत में कई गई बातों को सत्यापित कर रही है। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इसकी जांच बन्नादेवी सीओ को सौंपी है। बातें वैरिफाई की जा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।