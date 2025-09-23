Language
    बुलडोजर नहीं पहुंचा तो हथौड़ों से ध्वस्त कराए अतिक्रमण, अलीगढ़ में नगर निगम की कार्रवाई से मची खलबली

    By gaurav dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:21 AM (IST)

    अलीगढ़ के माबूद नगर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इकरा लॉज के सामने वाली गली में 30 से अधिक स्थायी निर्माण तोड़े गए। स्थानीय लोगों ने विरोध किया लेकिन निगम की टीम ने नालियों को कब्जा मुक्त कराकर जुर्माना भी लगाया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    माबूद नगर में नाली के ऊपर बने स्थायी अतिक्रमण को हथौड़े से तोड़ते नगर निगम के कर्मचारी। सौ. नगर निगम

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। माबूद नगर में सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों व प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। इकरा लाज के सामने वाली गली में 30 से अधिक स्थायी निर्माणों को धराशायी किया गया। स्थायी निर्माण ढहाए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। कई बार कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। सिफारिशी फोन भी करवाए लेकिन निगम की टीम ने नालियों को कब्जा मुक्त कराया। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया।

    माबूद नगर इकरा लाज के सामने वाली गली में नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई

    सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। अगले तीन दिनों में अनूपशहर रोड पर अतिक्रमण अभियान चलेगा। इकरा लाज के सामने वाली गली में नालियों के ऊपर चबूतरे, पक्की स्लैब व सीढ़ियां बनाई गई थीं। इनको तुड़वाया गया है।

    नाली के ऊपर बने स्लैब, सीढ़ियों को तोड़ लगाया जुर्माना, जारी रहेगा अभियान

    प्रवर्तन दल प्रभारी एमपी सिंह ने बताया कि गली संकरी होने के कारण यहां जेसीबी नहीं गई थी। कर्मचारियों की टीम हथौड़ा लेकर अतिक्रमण तोड़ने में जुटी। 30 से अधिक स्थायी निर्माण गिराते हुए जुर्माना भी वसूला गया है। कई लोगों ने विरोध कर काम रुकवाने का प्रयास किया लेकिन सख्ती करते हुए किसी की नहीं सुनी गई। क्षेत्रवासियों को चेतावनी दी गई है कि बाकी अतिक्रमण खुद ही तोड़ लें और दोबारा अतिक्रमण न करें।

    हर घर के बाहद वीडियोग्राफी

    हर घर के बाहर अतिक्रमण हटाने की वीडियोग्राफी कराई गई है। अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई व यातायात में कहीं भी अतिक्रमण बाधा बने तो उसको कड़ाई के साथ ध्वस्त किया जाए।