AMU Winter Vacation: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश की घोषणा, कब से कब तक देखें यहां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) ने सत्र 2025-2026 के लिए विश्वविद्यालय व इसके अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रों और यूनिवर्सिटी के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। एएमयू और इसके मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज केंद्रों में 28 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। एएमयू स्कूल इस सामान्य कैलेंडर में शामिल नहीं हैं। उनके लिए अलग कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवकाश के लिए अलग अवधि

फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, पैरा मेडिकल कॉलेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए अलग-अलग अवकाश अवधि स्वीकृत की गई है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के शिक्षकों के लिए यह अवकाश दो हिस्सों में एक से 10 जनवरी और 11 से 20 जनवरी 2026 तक रहेगा। एमबीबीएस, बीडीएस, डिप्लोमा/बीएससी. पैरामेडिकल तथा बीएससी नर्सिंग के छात्रों को अपने-अपने बैच के अनुसार एक से 25 जनवरी के बीच 10 दिन का अवकाश मिलेगा।