कुलपति की अमेरिका यात्रा से AMU की वैश्विक पहचान को मिली नई मजबूती, पूर्व छात्रों से संबंध हुए प्रगाढ़
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने अमेरिका की शैक्षणिक यात्रा में भाग लेकर उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ एलुमिनाई एसोसिएशंस के वार्षिक अधिवेशन और अलीगढ़ एलुमिनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी की स्वर्ण जयंती में भाग लिया। जॉर्जिया राज्य सीनेट ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कैंसर सेंटर की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया। यह यात्रा एएमयू की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में सहायक है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने हाल ही में अमेरिका की शैक्षणिक यात्रा के दौरान शैक्षिक, अनुसंधान व पूर्व छात्र कार्यक्रमों में भाग लेकर उच्च शिक्षा, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए आयाम स्थापित किए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य एएमयू की वैश्विक पहचान को सशक्त करना व पूर्व छात्रों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना था।
कुलपति ने वाशिंगटन डीसी के रॉकविल, मैरीलैंड में आयोजित फेडरेशन आफ अलीगढ़ एलुमिनाई एसोसिएशंस (एफएएए) के वार्षिक अधिवेशन और अलीगढ़ एलुमिनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी (एएएडीसी) की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके इस दौरे ने विश्वविद्यालय की वैश्विक स्थिति को नई मजबूती दी।
उन्होंने कहा कि एएमयू आज भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल है, जो इसकी उत्कृष्टता, समावेशिता व नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारे पूर्व छात्र सर सैयद के उस मिशन के जीवंत प्रतीक हैं, जिसमें शिक्षा को एकता और प्रगति का माध्यम बनाया गया। अटलांटा प्रवास के दौरान उन्हें जार्जिया राज्य सीनेट ने उच्च शिक्षा में योगदान और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया।
प्रदान किया प्रशंसा पत्र
सीनेटर शेख रहमान ने उन्हें सीनेट प्रशंसा पत्र प्रदान किया।उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के प्रो. मुश्ताक अहमद व प्रो. रघुपति शिवकुमार से नवाचार व तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। भारतीय महावाणिज्य दूत रमेश बाबू लक्ष्मणन से भेंट की। वाशिंगटन डीसी में आयोजित अलीगढ़ मेडिकल एलुमिनाई एसोसिएशन आफ नार्थ अमेरिका के सम्मेलन में उन्होंने जेएन मेडिकल कालेज में कैंसर सेंटर की स्थापना पर विचार-विमर्श किया।
न्यूयार्क में उन्होंने स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क के अधिकारियों से अनुसंधान व शिक्षा में सहयोग पर चर्चा की। कुलपति की यात्रा एएमयू की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान और समाज सेवा का समन्वय निहित है। जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।