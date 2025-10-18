105 साल के इतिहास में एएमयू में पहली बार मनेगी दीपावली, हिंदू छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय ने दी अनुमति

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के 105 साल के इतिहास में पहली बार दीपावली मनाई जाएगी। हिंदू छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय ने अप्रवासी छात्र केंद्र (एनआरएससी) में दीपावली मनाने की अनुमति दी है। छात्र अखिल कौशल ने दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ दीपावली मनाने की अनुमति मांगी थी।

छात्र नेता का कहना है कि यह हिंदू छात्रों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। वहीं, प्रॉक्टर प्रो. एम वसीम अली ने बताया कि एएमयू में दीपावली मनाने पर कोई रोक नहीं है। छात्रों ने एनआरएससी क्लब में आयोजन की अनुमति मांगी थी, स्वीकृति दे दी गई है।

एएमयू में सामाजिक विज्ञान व जनसंचार विभाग के छात्रों ने 14 अक्टूबर को पत्र लिखकर कुलपति से एनआरएससी क्लब में आयोजन की अनुमति मांगी थी। एएमयू प्रशासन ने पहले सर सैयद दिवस समारोह के चलते हाल की सफाई न होने के कारण आयोजन न होने की बात कही थी। अनुमति न मिलने पर विवाद बढ़ता जा रहा था। छात्र नेता के पक्ष में हिंदू संगठन भी आ गए थे। शुक्रवार को प्रशासन ने 18 अक्टूबर के बजाय 19 अक्टूबर को कार्यक्रम की अनुमति दे दी।