AMU छात्रसंघ चुनाव: कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव भी साथ कराने की मांग, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी ने लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रसंघ चुनाव के साथ विश्वविद्यालय कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव भी कराने की मांग उठी है। एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने शनिवार को कुलपति प्रो. नईमा खातून को पत्र भेजकर दोनों चुनाव एक साथ कराने का अनुरोध किया है।

पत्र में उन्होंने आठ वर्ष के अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जिसमें निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि छात्र समुदाय के मुद्दों को उठा सकते हैं।

अब्दुल हफीज गांधी ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2018 में छात्रसंघ और विश्वविद्यालय कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव एक ही चुनाव प्रक्रिया के तहत कराए गए थे। ऐसे में इस बार भी दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।