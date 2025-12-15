Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AMU में छात्रों से हल करा लिया पिछले साल का पेपर, रद होने पर स्टूडेंट्स ने किया हंगामा

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि विभाग में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में पिछले वर्ष का प्रश्नपत्र देकर परीक्षा कराई गई। छात्रों की आपत्ति ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के विधि विभाग में विद्यार्थियों से फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देकर हल करा लिया। छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई तो किसी को ध्यान ही नहीं दिया। दस दिन बाद अचानक उस पेपर को रद कर परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी। छात्रों को इसकी जानकारी हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों ने विधि विभाग के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन किया। आजादी के नारे लगाए। शाम को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। देर रात तक उन्हें मनाने की प्रयास किए जा रहे थे। कुलपति ने इस संबंध में मंगलवार को बैठक बुलाई है। विधि विभाग के फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग 180 छात्रों की टर्म एंड परीक्षा चार दिसंबर को आयोजित की गई थी। छात्रों को जो प्रश्न पत्र दिया गया, वह शैक्षिक वर्ष 2024-25 का था। छात्रों ने पुराना पेपर देने की बात कही तो जिम्मेदारों ने कह दिया कि मिस प्रिंट हुआ है। आप पेपर करो, हम देख लेंगे। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने वही पेपर हल कर दिया।

    पूरे विभाग में मचा हड़कंप 

    कापियां जमा कर दीं। परीक्षा संपन्न होने के बाद ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस गंभीर गलती अहसास हुआ। पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। दस दिन तक सभी चुप्पी साधे रहे। इसके बाद विधि संकाय के डीन प्रो. शकील अहमद की ओर से 13 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें चार दिसंबर की परीक्षा को रद्द करने और इसे 22 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे दोबारा आयोजित करने की घोषणा की गई।

    छात्रों को इसकी जानकारी हुई तो आक्रोशित हो गए। सोमवार को उन्हों विधि विभाग के मुख्य दरवाजे पर प्रदर्शन किया। प्राक्टोरियल टीम ने कई बार छात्रों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। उनकी मांग थी कि जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

    विधि के छात्रों को पिछले वर्ष का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को दे दिया गया था। इसे लेकर छात्र आक्रोशित हैं। कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को कुलपति ने इस संबंध में बैठक बुलाई है।
    - प्रो. एम वसीम अली, प्राक्टर एएमयू