    AMU के अब्दुल्ला हॉल में छात्रा ने की खुदकुशी, मुरादाबाद की रहने वाली थी युवती

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:51 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्ला हॉल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वह मुरादाबाद की रहने वाली थी। घटना के बाद हॉस्टल में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के वीमेंस कालेज के अब्दुल्ला हाल में शनिवार की रात एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा मुरादाबाद की रहने वाली है। उसने यह कदम क्यों उठाया, अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

