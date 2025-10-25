AMU के अब्दुल्ला हॉल में छात्रा ने की खुदकुशी, मुरादाबाद की रहने वाली थी युवती

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के वीमेंस कालेज के अब्दुल्ला हाल में शनिवार की रात एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा मुरादाबाद की रहने वाली है। उसने यह कदम क्यों उठाया, अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।