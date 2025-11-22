Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AMU छात्र की हत्या का ट्रायल शुरु, पहले दिन पिता ने दी गवाही

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:29 AM (IST)

    एएमयू परिसर में 11वीं के छात्र मोहम्मद कैफ़ की हत्या के मामले में न्यायालय में गवाही शुरू हो गई है। पहले दिन छात्र के पिता ने जिला जज की अदालत में अपनी पहली गवाही दर्ज कराई। मृतक कैफ़, एएमयू कर्मी मोहम्मद नईम का बेटा था और एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं का छात्र था।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू परिसर में हुई 11वीं के छात्र मो. कैफ की हत्या में मामले में न्यायालय में गवाही शुरू हो गई है। पहले दिन पिता की पहली गवाही हुई। यह ट्रायल जिला जज की अदालत में चल रहा है।धौर्रामाफी अलीनगर के एएमयू कर्मी मो. नईम का बेटा मो. कैफ एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं का छात्र था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक मार्च की दोपहर तीन बजे दोस्त के बुलावे पर घर से आया था। सिविल लाइंस क्षेत्र में जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास यूनियन स्कूल के बाहर दो छात्र गुटों में हुए झगड़े में उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। गुलजार नगर जमालपुर सिविल लाइंस का अयान उर्फ प्रिंस, शोएब उर्फ चाकू, मजहर फराज को नामजद व उनके चार पांच अन्य अज्ञात साथी आरोपी बनाए गए।

    पुलिस की जांच में पाया गया कि छात्र गुटों में इंस्टाग्राम पर आईडी पर टीका टिप्पणी के विवाद में हत्या हुई। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजकर चार्जशीट दायर कर दी। न्यायालय में अब ट्रायल शुरू हो गया है।शुक्रवार को पहले गवाह के रूप में वादी यानि मृत छात्र के पिता की गवाही हुई।