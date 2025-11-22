AMU छात्र की हत्या का ट्रायल शुरु, पहले दिन पिता ने दी गवाही

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू परिसर में हुई 11वीं के छात्र मो. कैफ की हत्या में मामले में न्यायालय में गवाही शुरू हो गई है। पहले दिन पिता की पहली गवाही हुई। यह ट्रायल जिला जज की अदालत में चल रहा है।धौर्रामाफी अलीनगर के एएमयू कर्मी मो. नईम का बेटा मो. कैफ एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं का छात्र था।

एक मार्च की दोपहर तीन बजे दोस्त के बुलावे पर घर से आया था। सिविल लाइंस क्षेत्र में जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास यूनियन स्कूल के बाहर दो छात्र गुटों में हुए झगड़े में उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। गुलजार नगर जमालपुर सिविल लाइंस का अयान उर्फ प्रिंस, शोएब उर्फ चाकू, मजहर फराज को नामजद व उनके चार पांच अन्य अज्ञात साथी आरोपी बनाए गए।