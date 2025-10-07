एएमयू में क्रिकेट मैच के दौरान छात्रों में हिंसक झड़प, मारपीट व फायरिंग से मची खलबली; चार छात्र निलंबित

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हादी हसन हॉल में क्रिकेट मैच के दौरान छात्रों के दो गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार छात्रों को निलंबित कर दिया है। पीड़ित छात्र ने सिविल लाइन थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के हादी हसन हाल क्रिकेट मैच के दौरान छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी जिससे छात्र बाल-बाल बच गए। यूनिवर्सिटी ने इस आरोप में चार छात्रों को निलंबत कर दिया है। पीड़ित छात्र की ओर से सिविल लाइन थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है।

यूनिवर्सिटी की हादी हसन की घटना, मुकदमा भी पंजीकृत हादी हसन हाल में रविवार की शाम एमबीबीएस 2021 बैच के छात्र गौहर कमाल और दानियाल खान अन्य छात्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। यूनिवर्सिटी की अन्य हाल के छात्र भी उनके साथ थे। आउट होने के लेकर छात्रों में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुई बात मारपीट में बदल गई।

आरोप है कि यूनिवर्सिटी के एसएस हाल (साउथ) में रहने वाले शोएब खान उर्फ याह्या ने तमंचा निकालकर उन पर गोली चला दी। गनीमत रही कि सभी बाल-बाल बच गए। शोएब मूल रूप से सहावर(कासगंज) के मुहल्ला काजी का रहने वाला है। एएमयू से एमए का छात्र है। वहीं, हादी हसन हाल में रहने वाले मूल रूप से सहावर(कासगंज) के खाजीपुर निवासी प्रखर प्रताप सिंह उर्फ हर्षित पर आरोप है कि उसने ही शोएब को गोली चलाने के लिए उकसाया।

टवेरा जानसठ का रहने वाला है युसूफ डॉ. बीआर आंबेडकर हाल(मूल निवासी बस्ती के गांव कुसौरी) में रहने वाला बीएएलएलबी का छात्र मो. शाद और एसएस हाल (नार्थ) में रहने वाला एमबीए का छात्र यूसुफ भी उनके साथ था। यूसुफ मूल रूप से मुजफ्फरनगर के टवेरा जानसठ का रहने वाला है।