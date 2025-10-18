सीएम योगी की तस्वीर हटाने पर एएमयू छात्र पर मुकदमा, कार्रवाई को लेकर भाजयुमो ने दिया था 24 घंटे का समय

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में हाई मास्ट लाइट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी प्लेट हटाने के मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रय्यान और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। छात्र यूथ कांग्रेस से भी जुड़ा रहा है। तस्वीर हटाने के विरोध में हिंदू संगठनों में आक्रोश है।

शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। भाजपा एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर ने विधायक निधि से एएमयू परिसर में 12 लाइट लगाई गई हैं। जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमएलसी की तस्वीर लगी प्लेट लगाई गईं थीं। 16 अक्टूबर के अंक में दैनिक जागरण ने सबसे पहले समाचार को प्रकाशित किया था। एएमयू के कुछ छात्रों का ये तस्वीर पची नहीं। उन्होंने दूसरे ही दिन सभी लाइटों से तस्वीर हटवा दीं।

इसे लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। भाजयुमो नेता अमित गोस्वामी के नेतृत्व में शुक्रवार को कलक्ट्रेट व सिविल लाइन थाने में प्रदर्शन किया था। जकरिया चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराए मुकदमा में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो से उन्हें इसकी जानकारी मिली थी।