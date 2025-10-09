एएमयू में छात्र को बेल्ट से पीटा, हमलावर आरोपित निलंबित; एक सप्ताह में छह स्टूडेंट्स हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के वीएम हाल में गुरुवार को एक छात्र को बेल्टों से पीटा। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएमयू प्रशासन ने आगरा निवासी आरोपित छात्र को निलंबित कर दिया है।

वीएम हाल में रहने वाले एमएससी (साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फोरेंसिक) के छात्र नबील पी के अनुसार बुधवार सुबह लगभग पांच बजे पीजी डिप्लोमा का छात्र मो. जुहैब खान वीएम हाल के मुज़म्मिल हॉस्टल एनेक्सी में आया। आते ही बहस करने लगा। तब तो छात्रों ने मामला शांत करा दिया।

आगरा का रहने वाला है आरोपित छात्र दोपहर बाद आरोपित छात्र ने नबील को बेल्टों से पीटा। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपित हॉस्टल में वह अवैध रूप से रह रहा था। प्रॉक्टर प्रो. एम वसीम अली के अनुसार छात्र मो. जुबैब खान को निलंबित करते हुए जांच पूरी होने तक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्र आगरा के शहीद नगर का मूल निवासी है।