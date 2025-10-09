एएमयू में छात्र को बेल्ट से पीटा, हमलावर आरोपित निलंबित; एक सप्ताह में छह स्टूडेंट्स हुए सस्पेंड
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीएम हॉल में एक छात्र पर बेल्ट से हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएमयू प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है, जो आगरा का निवासी है। पिछले एक सप्ताह में एएमयू में मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते कई छात्रों को निलंबित किया गया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के वीएम हाल में गुरुवार को एक छात्र को बेल्टों से पीटा। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएमयू प्रशासन ने आगरा निवासी आरोपित छात्र को निलंबित कर दिया है।
वीएम हाल में रहने वाले एमएससी (साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फोरेंसिक) के छात्र नबील पी के अनुसार बुधवार सुबह लगभग पांच बजे पीजी डिप्लोमा का छात्र मो. जुहैब खान वीएम हाल के मुज़म्मिल हॉस्टल एनेक्सी में आया। आते ही बहस करने लगा। तब तो छात्रों ने मामला शांत करा दिया।
आगरा का रहने वाला है आरोपित छात्र
दोपहर बाद आरोपित छात्र ने नबील को बेल्टों से पीटा। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपित हॉस्टल में वह अवैध रूप से रह रहा था। प्रॉक्टर प्रो. एम वसीम अली के अनुसार छात्र मो. जुबैब खान को निलंबित करते हुए जांच पूरी होने तक यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्र आगरा के शहीद नगर का मूल निवासी है।
एक सप्ताह में छह निलंबित
एएमयू व जेएन मेडिकल कॉलेज में पिछले एक सप्ताह से मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। डॉक्टरों से हुई मारपीट में एक छात्र निलंबित हुआ था। इसके बाद डाक्टरों के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में चार छात्र निलंबित हुए। बुधवार को छात्र को पीटने में एक और छात्र निलंबित हो गया।
