छेड़छाड़ के आरोप में फंसवा दूंगा... AMU प्रोग्राम डायरेक्टर को युवक ने दी धमकी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम डायरेक्टर को एक युवक ने छेड़छाड़ के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। युवक ने डायरेक्टर से पैसे की मांग की और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। डायरेक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उस आरोपित ने छेड़छाड़ के मुकदमे में भी फंसाने की धमकी दी है। डायरेक्टर के अनुसार युवक ने धमकाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को बुलाकर कपड़े फड़वा देगा और उन्हें इस आरोप में फंसवा देगा। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
रेकी कर रहा था आरोपित
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोग्राम डायरेक्टर मुज्जमिल हयात भवानी का कहना है कि सिविल लाइन निवासी नासिर अली कई दिनों से रेकी कर रहा था। उनकी नजर भी उस पर कई बार पड़ी, पर उस समय उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बीते शनिवार को युवक ने उन्हें वीएम हॉल के पास उन्हें रोक लिया। उसके कुछ साथी भी आ गए।
आरोपित ने पहले जान से मारने की धमकी दी और फिर षड्यंत्र रचा झूठे केश में फंसाने की धमकी दी। सिविल लाइन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजिकृत किया है। जांच की जा रही है।
