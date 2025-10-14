छेड़छाड़ के आरोप में फंसवा दूंगा... AMU प्रोग्राम डायरेक्टर को युवक ने दी धमकी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उस आरोपित ने छेड़छाड़ के मुकदमे में भी फंसाने की धमकी दी है। डायरेक्टर के अनुसार युवक ने धमकाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को बुलाकर कपड़े फड़वा देगा और उन्हें इस आरोप में फंसवा देगा। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

रेकी कर रहा था आरोपित

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोग्राम डायरेक्टर मुज्जमिल हयात भवानी का कहना है कि सिविल लाइन निवासी नासिर अली कई दिनों से रेकी कर रहा था। उनकी नजर भी उस पर कई बार पड़ी, पर उस समय उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बीते शनिवार को युवक ने उन्हें वीएम हॉल के पास उन्हें रोक लिया। उसके कुछ साथी भी आ गए।