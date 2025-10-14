AMU के प्रोग्राम डायरेक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, पीछा करने के बाद की ये हरकत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपित को पकड़ कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, पुलिस ने जांच होने तक उसे छोड़ दिया। मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोग्राम डायरेक्टर मुज्जमिल हयात भवानी के अनुसार सिविल लाइन निवासी नासिर अली कई दिनों से यूनिवर्सिटी में उनका पीछा कर रहा था। रेकी करते हुए कई बार देखा गया। लेकिन, उन्होंने उस वक्त उसे नजरअंदाज कर दिया। बीते शनिवार को युवक ने उन्हें वीएम हाल के पास रोक लिया। उसके कुछ साथी भी आ गए।