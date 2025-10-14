Language
    AMU के प्रोग्राम डायरेक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, पीछा करने के बाद की ये हरकत

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के प्रोग्राम डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछा किए जाने के बाद उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपित को पकड़ कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, पुलिस ने जांच होने तक उसे छोड़ दिया। मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोग्राम डायरेक्टर मुज्जमिल हयात भवानी के अनुसार सिविल लाइन निवासी नासिर अली कई दिनों से यूनिवर्सिटी में उनका पीछा कर रहा था। रेकी करते हुए कई बार देखा गया। लेकिन, उन्होंने उस वक्त उसे नजरअंदाज कर दिया। बीते शनिवार को युवक ने उन्हें वीएम हाल के पास रोक लिया। उसके कुछ साथी भी आ गए।

    धमकी देने के बाद कही ये बात

    आरोपित ने पहले जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह अपनी पत्नी को बुलाकर उन पर छेड़खानी का आरोप लगवाकर फंसवा देगा। इससे वह घबरा गए और यह बात उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्राक्टर से कही। फिर इसकी जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी। सिविल लाइन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी जांच की जा रही है।