AMU में हिंदू छात्रों को मिली दीवाली मनाने की अनुमति, इस चीज की भी मिली छूट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) प्रशासन ने हिंदू छात्रों को यूनिवर्सिटी की अनिवासी छात्र केंद्र (एनआरएससी क्लब) में दीपावली मनाने की अनुमति दे दी है। छात्र अखिल कौशल ने कुलपति को पत्र लिखकर परिसर में दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर विवाद भी शुरु हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ मुस्लिम छात्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी किसी के दबाव में काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो वह युनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर बकरीद पर कुर्बानी देंगे। छात्र नेता ने 18 अक्टूबर को दीपावली मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन दो दिन में कोई फैसला नहीं ले पाया। मामला मीडिया में पहुंचने के बाद शुक्रवार को एएमयू प्राक्टर ने 19 अक्टूबर को दीपावली मनाने की अनुमति स्वीकृत होने की जानकारी दी।

बांटी जाएंगी मिठाइयां सामाजिक विज्ञान एवं जनसंचार विभाग के छात्र अखिल कौशल ने बताया कि उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर दिवाली मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का अनुरोध किया था। जिसके तहत दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयां वितरित की जाएंगी।

इसके लिए अनुमति की आवश्यकता थी, क्योंकि हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें विश्वविद्यालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। कहा, होली समारोह की अनुमति न देकर एएमयू प्रशासन पहले ही गलती कर चुका है।