    AMU में हिंदू छात्रों को मिली दीवाली मनाने की अनुमति, इस चीज की भी मिली छूट

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:36 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में हिंदू छात्रों को दीवाली मनाने की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को पूजा-अर्चना करने और दीये जलाने की भी छूट दी है। छात्रों की मांग पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे छात्र परिसर में दीवाली मना सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) प्रशासन ने हिंदू छात्रों को यूनिवर्सिटी की अनिवासी छात्र केंद्र (एनआरएससी क्लब) में दीपावली मनाने की अनुमति दे दी है। छात्र अखिल कौशल ने कुलपति को पत्र लिखकर परिसर में दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर विवाद भी शुरु हो गया है।

    कुछ मुस्लिम छात्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी किसी के दबाव में काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो वह युनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर बकरीद पर कुर्बानी देंगे। छात्र नेता ने 18 अक्टूबर को दीपावली मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन दो दिन में कोई फैसला नहीं ले पाया। मामला मीडिया में पहुंचने के बाद शुक्रवार को एएमयू प्राक्टर ने 19 अक्टूबर को दीपावली मनाने की अनुमति स्वीकृत होने की जानकारी दी।

    बांटी जाएंगी मिठाइयां

    सामाजिक विज्ञान एवं जनसंचार विभाग के छात्र अखिल कौशल ने बताया कि उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर दिवाली मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का अनुरोध किया था। जिसके तहत दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयां वितरित की जाएंगी।

    इसके लिए अनुमति की आवश्यकता थी, क्योंकि हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें विश्वविद्यालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। कहा, होली समारोह की अनुमति न देकर एएमयू प्रशासन पहले ही गलती कर चुका है।

    उम्मीद थी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अनुमति नहीं मिलती है, तो विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र एएमयू के बाब-ए-सैयद गेट पर धूमधाम से दिवाली मनाते। एएमयू प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली ने स्पष्ट किया कि परिसर में दिवाली मनाने पर कोई रोक नहीं है। छात्र 19 अक्टूबर को एनआरएससी क्लब में दीपावली मना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह क्लब मुख्य परिसर से करीब एक किमी दूर है।