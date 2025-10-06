अलीगढ़ के एएमयू में नेत्र रोग चिकित्सक पर हमला, ऑपरेशन थिएटर में मारपीट करने में शामिल छात्र निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) के जेएन मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर में मरीज के स्वजन ने नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर जिया सिद्दीकी के साथ मारपीट कर दी। महिला मरीज ने डॉक्टर पर अभद्रता का आरोया लगाया था।

इसके बाद तीमारदार भड़क गए। उनमें एएमयू का एक छात्र भी था। यूनिवर्सिटी ने सहारनपुर निवासी आरोपित छात्र मो. जीशान को निलंबित छात्र को निलंबित कर दिया है। वहीं चिकित्सक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।

एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर की घटना

बिजनौर निवासी एक महिला आंख का ऑपरेशन कराने जेएन मेडिकल कॉलेज आई थीं। प्रो. जिया सिद्दीकी व उनकी टीम ने महिला की आंख का चार अक्टूबर को ऑपरेशन किया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला ने डाक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया। इससे वहां हंगामा की स्थिति बन गई। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टर सिद्दीकी के साथ ऑपरेशन थिएटर कक्ष में घुसकर मारपीट कर दी।