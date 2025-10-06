अलीगढ़ के एएमयू में नेत्र रोग चिकित्सक पर हमला, ऑपरेशन थिएटर में मारपीट करने में शामिल छात्र निलंबित
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों ने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मारपीट की। महिला मरीज ने डॉक्टर पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया जिसके बाद तीमारदार भड़क गए जिनमें एक छात्र भी शामिल था। विश्वविद्यालय ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) के जेएन मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर में मरीज के स्वजन ने नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर जिया सिद्दीकी के साथ मारपीट कर दी। महिला मरीज ने डॉक्टर पर अभद्रता का आरोया लगाया था।
इसके बाद तीमारदार भड़क गए। उनमें एएमयू का एक छात्र भी था। यूनिवर्सिटी ने सहारनपुर निवासी आरोपित छात्र मो. जीशान को निलंबित छात्र को निलंबित कर दिया है। वहीं चिकित्सक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।
एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर की घटना
बिजनौर निवासी एक महिला आंख का ऑपरेशन कराने जेएन मेडिकल कॉलेज आई थीं। प्रो. जिया सिद्दीकी व उनकी टीम ने महिला की आंख का चार अक्टूबर को ऑपरेशन किया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला ने डाक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया। इससे वहां हंगामा की स्थिति बन गई। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टर सिद्दीकी के साथ ऑपरेशन थिएटर कक्ष में घुसकर मारपीट कर दी।
महिला ने डॉक्टर पर लगाया था अभद्रता का आरोप, छात्र पक्ष में आया
डॉक्टर की ओर से सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली के अनुसार डॉक्टर के साथ मारपीट करने में एएमयू में बीएससी (गणित) के छात्र मो. जीशान का भी नाम आया था। सहारनपुर के मंकी गांव निवासी छात्र को निलंबित कर दिया है।ऑपरेशन कराने आई महिला छात्र की परिचित थी। इसके चलते ही वह तीमारदारों के साथ गया था।
इंस्पेक्टर सिविल लाइन पंकज मिश्रा के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डॉक्टर से मारपीट के आरोपितों की पहचान की जा रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
