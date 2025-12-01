फ्रांस और चीन की नहीं अब AMU में तैयार प्लेट से जुड़ेगा जबड़ा, डेंटल कॉलेज ने तैयार की थ्रीडी सर्कुलर प्लेट

By SANTOSH KUMAR SHARMA Vinay Saxena Edited By:

जबड़े के एंगल के फ्रैक्चर जोड़ने के लिए अब दो प्लेटों की जरूरत नहीं होगी। यह काम एक ही प्लेट से हो सकेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी(एएमयू) के डेंटल कालेज के वैज्ञानिकों ने इसके लिए थ्रीडी सर्कुलर प्लेट तैयार करने में सफलता हासिल की है। यह प्लेट चार स्क्रू से लगाई जाएगी।