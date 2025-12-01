Language
    फ्रांस और चीन की नहीं अब AMU में तैयार प्लेट से जुड़ेगा जबड़ा, डेंटल कॉलेज ने तैयार की थ्रीडी सर्कुलर प्लेट

    By SANTOSH KUMAR SHARMAEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    जबड़े के एंगल के फ्रैक्चर जोड़ने के लिए अब दो प्लेटों की जरूरत नहीं होगी। यह काम एक ही प्लेट से हो सकेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी(एएमयू) के डेंटल कालेज के वैज्ञानिकों ने इसके लिए थ्रीडी सर्कुलर प्लेट तैयार करने में सफलता हासिल की है। यह प्लेट चार स्क्रू से लगाई जाएगी। 

    संतोष शर्मा, अलीगढ़। जबड़े के एंगल के फ्रैक्चर जोड़ने के लिए अब दो प्लेटों की जरूरत नहीं होगी। यह काम एक ही प्लेट से हो सकेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी(एएमयू) के डेंटल कालेज के वैज्ञानिकों ने इसके लिए थ्रीडी सर्कुलर प्लेट तैयार करने में सफलता हासिल की है। 

