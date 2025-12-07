Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट मीडिया पर AMU में बाबरी फैसले पर चर्चा की विवादित पोस्ट से मचा हंड़कंप, पुलिस और प्रशासन अलर्ट

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:53 AM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में बाबरी मस्जिद फैसले पर इंटरनेट मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट से बवाल हो गया। इस पोस्ट के कारण परिसर में तनाव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    AMU में बाबरी पर चर्चा के पोस्ट से मचा हड़कंप। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विवादित ढांचे को लेकर शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर विवादित पोस्ट की गईं। ब्लैक डे और ऐ बाबरी तू जिंदा है हर मुसलमान के सीने में लिखे विवादित ढांचे के पोस्टर शेयर किए। यह भी लिखा कि बाबरी मस्जिद पर आए फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में चर्चा की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी जानकारी होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन व पुलिस सक्रिय हो गई। निर्धारित किए गए स्थान पर सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए, लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। रात तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि ये पोस्ट किसने की। प्राक्टर ने संदिग्ध छात्रों से पूछताछ की। वहीं बाबे सैयद और आसपास के क्षेत्र में पुलिस तैनात रही।

    image

    तैनात रहे पुलिसकर्मी। जागरण

    छह दिसंबर को लेकर पुलिस दो दिन से सक्रिय थी। इंटरनेट मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही थी। सबसे ज्यादा ध्यान संवेदनशील क्षेत्रों और एएमयू के आसपास के क्षेत्रों पर था। रविवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई कुछ पोस्टों ने पुलिस व यूनिवर्सिटी प्रशासन का ध्यान खींचा।

    छह दिसंबर को बताया काला दिवस

    इन पोस्ट में छह दिसंबर को काला दिवस बताया। बाबरी मस्जिद पर आए फैसले पर चर्चा करने के लिए आर्ट फैकल्टी के सामने लान में चर्चा करने के लिए सुबह 11 बजे का समय दिया। प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली ने बताया कि ये पोस्ट किसकी ओर से जारी की गईं, यह स्पष्ट नहीं हो सका।

    इसकी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। टीम के अलर्ट होने के चलते कोई भी नहीं आया। सीओ सरबम सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्ट प्रसारित करने वाले कौन हैं, यह पता करने के लिए साइबर सैल को डिटेल दे दी गई है।