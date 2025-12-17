मुफ्त में बिठा दो गोरखपुर की बस में, वर्ना दे दो किराया; दरोगा ने नहीं मानी बात तो युवकों ने पाइप से फोड़ दिया सिर
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ युवकों ने एक दरोगा को इसलिए पाइप से मारकर घायल कर दिया क्योंकि उसने उन्हें गोरख ...और पढ़ें
संसू, लोधा (अलीगढ़)। देवरिया जाने के लिए खेरेश्वर चौराहे पर खड़े दो युवकों ने बस न रुकवाने पर मंगलवार दोपहर यातायात ड्यूटी में लगे दारोगा काे पीटा। लोहे के पाइप से हमला कर सिर फोड़ दिया। राहगीरों ने दारोगा को बचाया। पुलिस ने दोनों हिरासत में ले लिया है। मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।
थाना रोरावर में तैनात दारोगा राघवेंद्र प्रताप सिंह की मंगलवार को खेरेश्वर चाैराहा पुलिस बूथ पर ड्यूटी थी। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे दो युवक उनके पास आए। किराया न होने पर किसी वाहन में गोरखपुर तक भिजवाने की मदद मांगी।
फिर कहा कि वाहन में न बिठाओ किराया दे दो। दारोगा ने मना किया तो कहने लगे किराया ही दे दो। दारोगा ने विरोध किया तो दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि युवकों ने बूथ में पड़े लोहे के पाइप को उठाकर दारोगा पर हमला किया। राहगीरों ने दारोगा को बचाया। लाेहे का पाइप लगने से सिर फट गया। हाथ में भी चोट आई है।
पुलिस ने दोनों हमलावरों को दबोच लिया। घायल दारोगा का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार पकड़े गए युवकों में वसीम अकरम व इमरान अंसारी निवासी सोनबल्ला परसिया, थाना कोतवाली देवरिया हैं। इमरान अलबरकात इंस्टीट्यूशन में बीबीए का छात्र बताया है। दारोगा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है।
