अनितेश के 'पंजे' से अलीगढ़ ने जीता मुकाबला, अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में खेला गया रसिक इंफ्रा कप का तीसरा मैच

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रसिक इंफ्रा कप-2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को अहिल्याबाई होल्कर स्पोट्र्स स्टेडियम में खेला गया। अलीगढ़ स्टेडियम और स्टेडियम हास्टल टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अनितेश की धारदार गेंदबाजी की बदौलत अलीगढ़ स्टेडियम ने यह मुकाबला दो विकेट से जीत लिया।

अनितेश ने पांंच विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। इसके लिए उन्हें मैन आफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के टूर्नामेंट सेक्रेटरी अर्जुन सिंह फकीरा व स्टेडियम कोच लोकेश कांत ने उनको स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।



टूर्नामेंट सेक्रेटरी ने बताया कि स्टेडियम हास्टल की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की। पहले विकेट के लिए 20 रन जोड़े। मगर 13 रन बना चुके साहिल कुशवाह का विकेट गिरते ही हास्टल की टीम के विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। 98 रन के स्कोर पर टीम के छह बल्लेबाज आउट हो गए। इसके बाद सर्वाधिक 37 रन बनाने वाले यश सिंह ने टीम को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी की।

127 रन पर गिरा सातवां विकेट इसके बाद 127 रन पर सातवां विकेट गिरा। पूरी टीम 19.4 ओवर में 143 रन पर आलआउट हो गई। अलीगढ़ स्टेडियम की टीम से अनितेश ने पांच, कृष्णा ने तीन व कप्तान बबलू सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। जवाब में अलीगढ़ स्टेडियम टीम की शुरुअात काफी खराब रही। महज 17 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज आउट हो गए।