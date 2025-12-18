Language
    अनितेश के 'पंजे' से अलीगढ़ ने जीता मुकाबला, अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में खेला गया रसिक इंफ्रा कप का तीसरा मैच

    By Gaurav Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    रसिक इंफ्रा कप-2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अलीगढ़ स्टेडियम ने अनितेश की शानदार ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रसिक इंफ्रा कप-2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को अहिल्याबाई होल्कर स्पोट्र्स स्टेडियम में खेला गया। अलीगढ़ स्टेडियम और स्टेडियम हास्टल टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अनितेश की धारदार गेंदबाजी की बदौलत अलीगढ़ स्टेडियम ने यह मुकाबला दो विकेट से जीत लिया।

    अनितेश ने पांंच विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। इसके लिए उन्हें मैन आफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के टूर्नामेंट सेक्रेटरी अर्जुन सिंह फकीरा व स्टेडियम कोच लोकेश कांत ने उनको स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।

    टूर्नामेंट सेक्रेटरी ने बताया कि स्टेडियम हास्टल की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की। पहले विकेट के लिए 20 रन जोड़े। मगर 13 रन बना चुके साहिल कुशवाह का विकेट गिरते ही हास्टल की टीम के विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। 98 रन के स्कोर पर टीम के छह बल्लेबाज आउट हो गए। इसके बाद सर्वाधिक 37 रन बनाने वाले यश सिंह ने टीम को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी की।

    127 रन पर गिरा सातवां विकेट

    इसके बाद 127 रन पर सातवां विकेट गिरा। पूरी टीम 19.4 ओवर में 143 रन पर आलआउट हो गई। अलीगढ़ स्टेडियम की टीम से अनितेश ने पांच, कृष्णा ने तीन व कप्तान बबलू सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। जवाब में अलीगढ़ स्टेडियम टीम की शुरुअात काफी खराब रही। महज 17 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज आउट हो गए।

    इसके बाद प्रशांत वीर ने पारी संभालने का प्रयास किया। इन्होंने ताबड़तोड़ 33 रन बनाए। युवराज शर्मा ने 45 रनों का योगदान दिया। प्रतीक पटेल, बलराम, अनिमेश व नागेश्वर कुशवाह ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    इससे अलीगढ़ स्टेडियम की टीम ने 19.4 ओवर में आठ विकेट खोकर 144 रनों का लक्ष्य हासिल किया। हास्टल टीम से प्रिंस यदुवंशी व यश सिंह ने दो-दो विकेट हासिल किए। अब इस टूर्नामेंट में शामिल अलीगढ़ प्रशासन, अलीगढ़ स्टेडियम व स्टेडियम हास्टल की टीमें एक-एक मुकाबला जीत चुकी हैं।