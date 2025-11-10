Aligarh Weather: कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार! मौसम में बदलाव का अलर्ट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सर्दी अब अपना असर दिखाने लगी है। पारा गिरते ही जनजीवन ठिठुरने लगा है और रोजमर्रा के कार्यों पर असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, तापमान में और कमी आना तय है, जिससे लोगों को ठंड और सता सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री व न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान में गिरावट के साथ जनजीवन पर असर स्पष्ट नजर आ रहा है। रविवार को ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। सड़कों पर सुबह की रौनक कम दिखी, क्योंकि पक्षी-प्रजाति के साथ-साथ शहरवासी भी रात व सुबह का समय घरों में बिताने को प्राथमिकता दे रहे हैं। बाहर निकलते वक्त अब हल्के गर्म कपड़े पहन रहे हैं, यदि रात को लौटना हो तो अतिरिक्त कपड़े भी साथ ले जा रहे हैं। रात में हल्की चादरों से अब काम नहीं चल रहा। एक सप्ताह के अंदर ही ऊनी कपड़ों की बिक्री में काफी उछाल आया है।