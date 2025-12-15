Language
    Aligarh Weather Update: छाया पहला घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    अलीगढ़ में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। मौसम विभा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सोमवार सुबह शहर और देहात में मौसम का पहला घना कोहरा छा गया। दृश्यता बेहद कम होने के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए।

    हाईवे व प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को खासा परेशान होना पड़ा।

    कोहरे का असर रेल और बस सेवाओं पर भी देखने को मिला। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जबकि रोडवेज बसों का संचालन भी सावधानी के साथ किया गया।

    यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक-दो दिनों तक सुबह और शाम के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

     
